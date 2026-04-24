Incydent na Bałtykiem. Polska przechwyciła rosyjskie myśliwce

Wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał na swoim koncie na platformie X, że dwa rosyjskie myśliwce Su-30 zostały przechwycone przez polskie F-16.

"Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO" – napisał wiceminister.

Rzecznik MON przekazał z kolei, że Rosjanie nie naruszyli polskiej przestrzeni powietrznej.

Tusk ostrzega przed Rosją

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times". Lider KO wyraził niepokój nt. przyszłości bezpieczeństwa Europy. "W obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnej polityki Stanów Zjednoczonych, a także groźnych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, pytanie o realność amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa staje się coraz bardziej palące. Największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)" – podkreślił Tusk.

Dziennik, nazywając stwierdzenia Tuska "niezwykłą wypowiedzią", podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego podejściu do obrony kontynentu.

"Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie jak Polska" – mówił premier. Donald Tuska ostrzegał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i świat może je odczuć szybciej, niż się spodziewa. "To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową – raczej miesiące niż lata" – powiedział Donald Tusk, odnosząc się do możliwego ataku na członka NATO.

Następnie szef rządu zauważył, że niektórzy członkowie sojuszu obronnego "udawali, że nic się nie stało", gdy w zeszłym roku około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną – opisuje "Financial Times".

