"Grzeczne i niegrzeczne kraje". Trump ma zaskakującą listę

Serwis "Politico", powołując się na trzech dyplomatów europejskich i źródło w Pentagonie, informuje, że spis powstał przed niedawną wizytą sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w Waszyngtonie.

Trump ma listę "grzecznych i niegrzecznych" krajów NATO

Lista, która powstała w Białym Domu, zawiera informacje o wkładzie sojuszników w NATO i dzieli ich na grupy.

Zdaniem portalu administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zastanawia się, jak ukarać sojuszników, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem.

Polska i Rumunia wśród wygranych?

Nie wiadomo, z jakie konsekwencje mogą ponieść sojusznicy, ani na jakie względy mogą liczyć. Jedną z możliwości jest przemieszczenie sił USA. "Politico" ocenia, że najpewniej może to obejmować relokację żołnierzy z jednego kraju europejskiego do drugiego, ale – jak podkreśla serwis – byłoby to kosztowne i czasochłonne.

Zdaniem "Politico" wśród największych wygranych mogą się znaleźć Polska i Rumunia, a to dlatego, że Donald Trump ma do obu krajów dobre nastawienie oraz zarówno Polska, jak i Rumunia, chętnie przyjęłyby więcej żołnierzy.

Dwóch przedstawicieli europejskich władz przekazało, że USA mogą odebrać żołnierzy, wspólne ćwiczenia albo sprzedaż broni "niegrzecznym" sojusznikom i przekazać je sojusznikom, których uważają za "grzecznych".

Trump zagroził opuszczeniem NATO

1 kwietnia Donald Trump w rozmowie z "The Telegraph" oświadczył, że rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem "papierowego tygrysa".

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, . I Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.

Czytaj też:

Trump odmówił NATO. "Powiedziałem, żeby się nie wtrącali"Czytaj też:

"Przykro patrzeć!!!". Trump po raz kolejny krytykuje europejski kraj