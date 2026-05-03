A jednak ideologia

Chodziło o wymuszenie na społeczeństwach poszczególnych krajów – w imię osobliwie pojętej równości – akceptacji dla zachowań seksualnych uchodzących powszechnie za nienormalne

C o jakiś czas do polskiej debaty publicznej wraca mocno politycznie polaryzujący temat „praw” mniejszości seksualnych. Ostatnio stało się to w związku ze sporem o transkrypcje w Polsce zagranicznych aktów „małżeństw” jednopłciowych. Nie inaczej było w czerwcu roku 2020. Wtedy Polacy byli świadkami prezydenckiej kampanii wyborczej. Nie zabrakło w niej „tęczowej” kwestii. Świadczy o tym wydarzenie, do którego doszło na antenie TVN24. Warto je przypomnieć.