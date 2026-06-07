Cupra Formentor VZ (Hybryda Plug-In)

I muszę przyznać, że testowany Formentor – oznaczony przez producenta literkami VZ (skrót od hiszpańskiego słowa „veloz”, które po polsku oznacza „szybki”) – jak na crossovera bardzo dobrze się prowadzi.

To zasługa hybrydowego napędu typu plug-in, na który składają się 1,5-litrowy silnik spalinowy o mocy 177 KM i maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm sprzężony z silnikiem elektrycznym o mocy 116 KM i 330 Nm. Łączna moc takiego układu to aż 272 KM i aż 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego.