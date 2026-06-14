Ku Kościołowi bez księży
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Opinie
  • Wojciech GolonkaAutor:Wojciech Golonka

Ku Kościołowi bez księży

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Ksiądz. Zdj. ilustracyjne
Ksiądz. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Jomarc Nicolai Cala
Kryzys powołań, współtowarzyszący mu proces erozji katolicyzmu, w skrócie: osławiony już od dwóch dekad w prasie kryzys Kościoła w Polsce jest w gruncie rzeczy kryzysem stanu biskupiego, przejętego po części przez myśl i cele obce katolicyzmowi, które właściwych katolicyzmowi owoców wydać zwyczajnie nie mogą

Odpowiedź na pytanie, dlaczego ubywa wiernych i powołań w Kościele w Polsce, jest złożona, tym bardziej że porusza dwie odrębne kwestie. Niemniej między dwoma zjawiskami istnieje dość ścisła zależność, choćby dlatego, że kler rekrutuje się z laikatu, tak że odpowiadając na jedno pytanie, można przez analogię udzielić wystarczającej odpowiedzi na drugie. Stąd zajmę się najpierw mniej naświetlanym w publicystyce, a obecnie bardziej sensacyjnym wątkiem bardzo wyraźnego spadku powołań w Polsce, który jest niezawodnym wskaźnikiem kondycji danego Kościoła, by przez paralelę poruszyć częściej komentowane zjawisko odpływu wiernych z Kościoła.

Sensację rzeczywiście stanowi symboliczne tąpnięcie w statystkach kapłańskich w Polsce – zejście poniżej liczby 25 tys. prezbiterów oraz brak święceń w prymasowskiej stolicy, Gnieźnie – co jawi się jako istna zapaść, której przemilczeć nie sposób.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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