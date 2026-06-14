Donald Polnord Tusk

Aferą, której zamiecenie do tego stopnia mówi o sprawie wszystko, że już nie trzeba przypominać szczegółów. Wyrzucono prokuratora, który przez cztery lata zgromadził dowody i przygotował akt oskarżenia, przysłano nowego, który błyskawicznie umorzył sprawę, a uzasadnienie utajnił – i to właśnie Kraskowski owo „tajne” uzasadnienie opublikował, pokazując, jak bardzo jest bezczelną i kompromitującą tę władzę hucpą.