Wesoło, ale nie do śmiechu

ĆWIERKOT II Młodziutki 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk zarabia w państwowym warszawskim szpitalu na SOR 200 tys. zł miesięcznie. Stop.
Ktoś mógłby przypuszczać, że tajemnicą jego gargantuicznych zarobków jest przynależność do Koalicji Obywatelskiej (jest radnym) i to, że był szefem partyjnej młodzieżówki, ale sprawę wyjaśniła Dorota Łoboda, rzecznik Klubu Koalicji Obywatelskiej, która pana Dawida zna. Stop. Więc pani z Koalicji o krezusie doktorku z Koalicji rzekła: „Nie pojawił się jakikolwiek zarzut, że pan Dawid zarobił te pieniądze nieuczciwie”. Stop. Majstersztyk, rozejść się.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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