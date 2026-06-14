Wesoło, ale nie do śmiechu

Ktoś mógłby przypuszczać, że tajemnicą jego gargantuicznych zarobków jest przynależność do Koalicji Obywatelskiej (jest radnym) i to, że był szefem partyjnej młodzieżówki, ale sprawę wyjaśniła Dorota Łoboda, rzecznik Klubu Koalicji Obywatelskiej, która pana Dawida zna. Stop. Więc pani z Koalicji o krezusie doktorku z Koalicji rzekła: „Nie pojawił się jakikolwiek zarzut, że pan Dawid zarobił te pieniądze nieuczciwie”. Stop. Majstersztyk, rozejść się.