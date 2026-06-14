Wesoło, ale nie do śmiechu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Wesoło, ale nie do śmiechu

Dodano: 
Poseł Lewicy Daria Gosek-Popiołek
Poseł Lewicy Daria Gosek-Popiołek Źródło: PAP / Art Service
ĆWIERKOT II Młodziutki 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk zarabia w państwowym warszawskim szpitalu na SOR 200 tys. zł miesięcznie. Stop.

Ktoś mógłby przypuszczać, że tajemnicą jego gargantuicznych zarobków jest przynależność do Koalicji Obywatelskiej (jest radnym) i to, że był szefem partyjnej młodzieżówki, ale sprawę wyjaśniła Dorota Łoboda, rzecznik Klubu Koalicji Obywatelskiej, która pana Dawida zna. Stop. Więc pani z Koalicji o krezusie doktorku z Koalicji rzekła: „Nie pojawił się jakikolwiek zarzut, że pan Dawid zarobił te pieniądze nieuczciwie”. Stop. Majstersztyk, rozejść się.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także