Rewia na korcie

Korty tenisowe ogarnia nowy trend: „court couture”. Chodzi o to, żeby zabłysnąć strojem niekojarzącym się z tenisem
Dlaczego pani nie nosi markowych ubrań – zapytał dziennikarz Maję Chwalińską. Było to jeszcze przed finałowym meczem z Mirrą Andriejewą. Maja grała w cytrynowożółtej koszulce, nieobklejonej znakami firm sporowych.
– Nie noszę, bo nie mam sponsorów – odpowiedziała Maja z właściwą sobie prostolinijnością.
Wszystko zmieniło się po finale. Trener Mai powiedział, że zostali zasypani propozycjami, a sama bohaterka wychodziła z kortów Roland Garros ubrana w bluzę Oshee, tej samej marki, którą promuje Iga Świątek.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
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