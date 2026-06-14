Rewia na korcie

Dlaczego pani nie nosi markowych ubrań – zapytał dziennikarz Maję Chwalińską. Było to jeszcze przed finałowym meczem z Mirrą Andriejewą. Maja grała w cytrynowożółtej koszulce, nieobklejonej znakami firm sporowych.

– Nie noszę, bo nie mam sponsorów – odpowiedziała Maja z właściwą sobie prostolinijnością.

Wszystko zmieniło się po finale. Trener Mai powiedział, że zostali zasypani propozycjami, a sama bohaterka wychodziła z kortów Roland Garros ubrana w bluzę Oshee, tej samej marki, którą promuje Iga Świątek.