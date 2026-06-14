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  • Wojciech CejrowskiAutor:Wojciech Cejrowski

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Minister edukacji Barbara Nowacka
Minister edukacji Barbara Nowacka Źródło: PAP / Piotr Nowak
Wojciech Cejrowski korespondencja z USA II Czy określenie „baba” jest obraźliwe? Och, nie bądźmy przesadnie delikatni.

Osoby ludzkie, których zachowanie prowokuje nas do powiedzenia o nich „wredna baba”, często lansują feminizm walczący. A feminizm walczy o równouprawnienie. Skoro więc wolno powiedzieć o kimś „wredny dziad”, to nie tylko wolno, lecz także należy stosować określenie „wredna baba”, bo tylko wtedy mamy językowe równouprawnienie płci.

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