Wojciech Cejrowski korespondencja z USA II Czy określenie „baba” jest obraźliwe? Och, nie bądźmy przesadnie delikatni.
Osoby ludzkie, których zachowanie prowokuje nas do powiedzenia o nich „wredna baba”, często lansują feminizm walczący. A feminizm walczy o równouprawnienie. Skoro więc wolno powiedzieć o kimś „wredny dziad”, to nie tylko wolno, lecz także należy stosować określenie „wredna baba”, bo tylko wtedy mamy językowe równouprawnienie płci.
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