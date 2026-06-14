Osoby ludzkie, których zachowanie prowokuje nas do powiedzenia o nich „wredna baba”, często lansują feminizm walczący. A feminizm walczy o równouprawnienie. Skoro więc wolno powiedzieć o kimś „wredny dziad”, to nie tylko wolno, lecz także należy stosować określenie „wredna baba”, bo tylko wtedy mamy językowe równouprawnienie płci.