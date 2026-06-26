Sekrety i kłamstwa

Daniel marzył o projektowaniu miast przyszłości. Wprawdzie uzyskał dyplom architekta, lecz odczuwa frustrację kreśląc plany obiektów poślednich. Sibylle pracuje jako lekarka. Szanse awansu zawodowego zaprzepaściła decydując się na macierzyństwo. Ustabilizowana egzystencja pary zostaje zakłócona przez nieoczkiwanego gościa. Kiedy przybywa Franziska – dawna dziewczyna Daniela – szukająca noclegu po rozstaniu ze swym kolejnym partnerem – na scenie zaczyna majaczyć wizja życia alternatywnego. Czy związek Daniela z Franziską rozpadł się z powodu jej pochodzenia? A może przez to, że dziewczyna nie ma wyższego wykształcenia i pracuje – jedynie – w sklepie zoologicznym?