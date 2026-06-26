Jak donosi "Kyiv Independent", powołując się na oświadczenie duńskiego ministra ds. imigracji, Dania nie będzie już zapewniać tymczasowej ochrony ukraińskim uchodźcom płci męskiej w wieku od 23 do 60 lat. Portal przypomina, że zgodnie z ukraińskim prawem mężczyźni w tym wieku nie mają prawa opuszczania kraju bez uzasadnionego powodu. W praktyce decyzja Kopenhagi uniemożliwi im uchylanie się od służby wojskowej.

– Dania zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy w jej walce o wolność. Właśnie dlatego zmieniamy ukraińską ustawę specjalną, ponieważ nie chcemy, aby nasze przepisy dotyczące legalizacji były wykorzystywane do unikania mobilizacji – powiedział Morten Bedskov, szef resortu ds. migracji.

Przepisy nie będą dotyczyły grupy ponad 47 tys. Ukraińców, którzy już znajdują się w Danii oraz osób, które zostały oficjalnie zwolnione ze służby wojskowej.

Decyzja duńskiego rządu spotkała się już z krytyką Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Michaela O’Flaherty’ego. Według niego jest to "przykład szerszego trendu ograniczania ochrony 4,3 miliona Ukraińców obecnie przesiedlonych w Europie”.

Warto zauważyć, że zasady przyjmowania ukraińskich uchodźców obowiązują obecnie na poziomie całej UE, a poszczególne kraje nie mogą ograniczać praw Ukraińców bardziej niż zezwalają na to przepisy unijne. Wyjątek stanowi tutaj właśnie Dania, która odmówiła podpisania Traktatu z Maastrich i uzyskała zgodę na przystąpienie do UE na specjalnych warunkach.

Żołnierze krytykują reformę Zełenskiego

"Financial Times" informuje, że ukraińskie władze próbują rozwiązać największy problem armii – niedobór żołnierzy i wyczerpanie walczących na froncie mężczyzn i kobiet. Zaproponowana przez rząd Wołodymyra Zełenskiego reforma nie budzi jednak powszechnego entuzjazmu.

Zmiany nie podobają się żołnierzom, którzy obecnie służą w armii, zwłaszcza tym, którzy wstąpili do niej w 2022 roku lub wcześniej. Dziennik cytuje Artema Czapaja, który służy w armii od 4 lat. Określił on reformę jako "ohydną" i dodał, że stawia ona żołnierzy przed "nowym dylematem”.

– Albo zadowalasz się ochłapami ze stołu pana, albo odmawiasz i jako niewolnik jesteś za to odpowiedzialny – powiedział.

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