Listy do redakcji (27)

W pogoni za Zachodem

Angielski serial „Rok za rokiem” z Emmą Thompson przedstawia niedaleką przyszłość, którą szykuje nam tzw. globalistyczna demokracja: upadek rodziny, odczłowieczone obozy dla imigrantów, transhumanizm, transseksualizm oraz błyskawiczna pauperyzacja społeczeństwa. Ponieważ zamarła produkcja, a rozrosły się usługi, fachowcy stali się zbędni i żeby przeżyć, jedni pakują w ogromnych halach chińskie towary, inni rozwożą je do klientów na rowerach, a po pracy zasiadają przed serialem. Bogacą się tylko nieliczni.