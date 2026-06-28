Gociek, Gmyz: W PiS zabawa na całego

Ale wiemy, jak przekłada się na sytuację bieżącą. Otóż wewnętrzne badania na zlecenie PiS pokazują wyraźny wzrost poparcia dla całej prawicy. Łącznie do ponad 50 proc. dla PiS i obu Konfederacji.

W tej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Otóż na ten świetny wynik – osiągnięty, gdy w oficjalnie publikowanych badaniach taki łączny wynik jest w okolicach zaledwie 40 proc. – składa się głównie wzrost poparcia dla obu Konfederacji. Ze wzrostem poparcia dla samego PiS jest natomiast kłopot.

Natomiast w PiS zabawa na całego. Po stowarzyszeniu Morawieckiego (STROP – Stowarzyszenie Rozwój Plus) i stowarzyszeniu Sasina (POPIP – Po Pierwsze Polska) powstać ma trzecie stowarzyszenie, którego domaga się Marek Suski. Miałoby ono skupiać dawnych działaczy z Porozumienia Centrum, zwanych czasem „zakonem PC”. Jak rozumiemy, stowarzyszenie mogłoby się więc nazywać po prostu Zakon PC. Ciekawi jesteśmy treści reguły zakonnej. My chętnie wszystkim stowarzyszeniom i zakonom w PiS zaproponowalibyśmy: „Ora et labora”.