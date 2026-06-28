Bez emocji

Tak, wiemy, wiemy. „Na koniec wszyscy zostaniemy potworami” – mówi rycerz w depresji. „Tylko jeśli porzucimy swoje zasady” – odpowiada szlachetny rycerz. Takie właśnie, kiepsko napisane i do bólu banalne dialogi sprawiają, że „Ród Smoka” jest tylko bladym cieniem „Gry o tron”. Niby wszystko się zgadza: są smoki, intrygi, walka o koronę, ale jak ma wzruszać, skoro nie wzrusza.