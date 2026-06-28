Smak zdrady

Wyborny znawca współczesnych dziejów Chin, a w szczególności chińskiego komunizmu, kluczową postacią opowieści czyni chińskiego przywódcę. Jest to więc jednocześnie biografia Czang Kaj-szeka, opowieść o wojnie o duszę Chin, skrócona historia regionu i analiza geopolityczna. Karkołomne zadanie, ale Pantsov wychodzi z tych zmagań obronną ręką.

„Zwycięstwa i porażki”: to książka, którą czyta się świetnie, przewracając kartki jak w dobrym thrillerze. Thriller ten niestety ma smutne zakończenie: komuniści Mao podbili wszak Chiny, a Czang ewakuował się na Tajwan, gdzie powstała maleńka Republika Chińska kontynuująca tradycję dawnej państwowości.