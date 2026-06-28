Ostry gulasz po węgiersku

GLOBALNE OCHŁODZENIE Nad Dunajem w politycznym kociołku coraz mocniej wrze.
Nowy premier Węgier Péter Magyar – oczywiście w trosce o praworządność, bo dlaczego by inaczej? – postanowił usunąć ze stanowisk wszystkie „marionetki Orbána”.
Kto jak kto, ale akurat Magyar wie, kogo usunąć należy, bo przez lata sam należał do obozu byłego węgierskiego premiera.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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