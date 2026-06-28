Ostry gulasz po węgiersku

Nowy premier Węgier Péter Magyar – oczywiście w trosce o praworządność, bo dlaczego by inaczej? – postanowił usunąć ze stanowisk wszystkie „marionetki Orbána”.

Kto jak kto, ale akurat Magyar wie, kogo usunąć należy, bo przez lata sam należał do obozu byłego węgierskiego premiera.