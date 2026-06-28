Ostry gulasz po węgiersku
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Ostry gulasz po węgiersku

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Premier Węgier Peter Magyar
Premier Węgier Peter Magyar Źródło: PAP / Tibor Illyes
GLOBALNE OCHŁODZENIE Nad Dunajem w politycznym kociołku coraz mocniej wrze.

Nowy premier Węgier Péter Magyar – oczywiście w trosce o praworządność, bo dlaczego by inaczej? – postanowił usunąć ze stanowisk wszystkie „marionetki Orbána”.

Kto jak kto, ale akurat Magyar wie, kogo usunąć należy, bo przez lata sam należał do obozu byłego węgierskiego premiera.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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