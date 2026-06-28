Futbol nie liczy lat

Klub z Wietrznego Miasta proponuje Polakowi dwu- albo trzyletni kontrakt z pensją w granicach 15–20 mln euro rocznie. Chicago zamieszkuje multum Polaków, co niewątpliwie ułatwiłoby rodzinie Lewandowskich aklimatyzację. Dla Polonusów obecność „Lewego” byłaby zaś nobilitacją. Włodarze „chicagowskich strażaków” przedstawili mu wizję przyszłości nie tylko piłkarskiej. Pokazali lokalizację potencjalnych apartamentów, gmach na ewentualne studio fitness dla małżonki, Anny Lewandowskiej, oraz szkoły dla ich dzieci. Snajper numer jeden Biało-Czerwonych powrócił już z zaoceanicznego rekonesansu do Europy. Ma czas na przemyślenie oferty, ponieważ sezon transferowy ruszy na dobre dopiero po zakończeniu finałów piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowa gorączka spowodowała bowiem niemal całkowity zastój na rynku futbolowych zakupów. Wprawdzie 21 sierpnia napastnik będzie celebrował 38. urodziny, lecz ostatnio obserwujemy narastającą długowieczność boiskową futbolistów.

Najjaskrawszy tego przykład stanowi casus Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, starszy od Polaka o trzy lata, od 2023 r. reprezentuje saudyjski klub Al-Nassr.