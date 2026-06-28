Służby zdrowia ciąg dalszy

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Klinika zwana rządową w Warszawie przy Hożej działała przez cały okres PRL.
Poza członkami partii i rządu mieli do niej dostęp profesorowie wyższych uczelni, dyrektorzy przedsiębiorstw, literaci. Oraz ich rodziny. Leczył się tam Jarosław Iwaszkiewicz. Maria Dąbrowska wracała wiele razy z powracającymi kłopotami kardiologicznymi i w końcu na Hożej umarła. Ostatnie chwile przeżył tam czcigodny prof. Władysław Tatarkiewicz. Rządowymi czajkami wożono sprowadzanych z zagranicy lekarzy.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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