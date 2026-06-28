"Jakaś paranoja". Korwin-Piotrowska: Ktoś na tym zarabia

Vloger Książulo, znany z testowania restauracji i hoteli, postanowił nagrać materiał z pobytu w nowo otwartym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

– Mamy taki problem, że pomimo tego, że wszystkie drzwi balkonowe są zamknięte, upewniliśmy się kilkukrotnie, pomimo włączonej klimatyzacji, to w naszym pokoju utrzymuje się temperatura powyżej 30 stopni – relacjonuje na filmie Książulo. Próba naprawienia klimatyzacji nie przyniosła rezultatu. Ostatecznie influencer wymeldował się z hotelu.

Korwin-Piotrowska: Jakaś paranoja

Nagranie skomentowała dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska. Swoimi przemyśleniami podzieliła się na Instagramie. "Z jednej strony to zabawny materiał, słodko-gorzki. Polecam wątek lodu w wannie, suchy kurczak też zabawny, płakałam ze śmiechu przy próbie dodzwonienia się do recepcji, cena za room service to hit absolutny, czas przejścia od windy do dojścia do pokoju..." – zauważa.

"Ale z drugiej: to jest moloch wybudowany przy plaży, w którym temperatura w pokojach przekracza 30 stopni. Ktoś wydał pozwolenie na budowę tego hotelu, ktoś to zbudował, zarabia na tym, a woda w kranach zielona, albo tylko gorąca, albo zimna, ugotować się można, na recepcję nie ma się jak dodzwonić, za to wszędzie topiące się czekoladowe ciasteczka. Jakaś paranoja" – podsumowała dziennikarka.

Oświadczenie Hotelu Gołębiewski

Hotel Gołębiewski przekazał portalowi o2.pl oświadczenie. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona 'Książula' i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz zespół techniczny niezwłocznie podjął działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Wystąpiliśmy również do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie możliwej przyczyny awarii, aby wyeliminować ryzyko jej powtórzenia" – czytamy.