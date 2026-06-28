Zepsuta klimatyzacja i zielonkawa woda w kranie. Znany vloger: Pierwsza taka sytuacja

W czerwcu otworzył się dla gości ogromny hotel sieci Gołębiewski. To nowo otwarty, 5-gwiazdkowy hotel położony około 150 metrów od plaży w Pobierowie. To jeden z największych hoteli w Polsce i Europie – docelowo ma oferować ponad 1200 pokoi. W czerwcu 2026 r. rozpoczął działalność etapami – początkowo udostępniono ponad 500 pokoi, a kolejne części kompleksu są sukcesywnie otwierane.

Książulo w Gołębiewskim. "Trochę oburzenie cenami"

Vloger Książulo, znany z testowania restauracji i hoteli, postanowił nagrać materiał z pobytu. Influencer pokazał apartament. Za jedną noc dla trzech osób ze śniadaniem i kolacją zapłacił 4843 zł. – Ludzie są oburzeni cenami i ja w sumie chyba trochę też. Bo nie było tanio – komentował. Z hotelowego aquaparku czy basenów mogą korzystać też osoby z zewnątrz. – Ogólnie jest ładnie. Jest świeżo, czysto, jest nawet namiastka premium, jak się chodzi po wykładzinie – opowiadał Książulo o wnętrzach.

Problemy zaczęły się po dotarciu do pokoju. Było bardzo gorąco, choć klimatyzacja była ustawiona od trzech godzin na 20 stopni. Jednak termometr pokazywał 27,8 st. W najgorszym momencie ponad 31 st. Influencer wraz z towarzyszami zgłosił problem obsłudze. – Po godzinie nadal nic, a temperatura 30,9 st. – słyszymy na nagraniu.

Pokój bez klimatyzacji

Aby schłodzić się choć trochę, do pokoju zamówili room room service (zapłacili za tę usługę 315 zł) – z dużą ilością jedzenia i coolerami z lodem. Lód wrzucili do wanny wypełnionej wodą. Gdy odkręcili kran, do wanny zaczęła lecieć żółta, a nawet zielonkawa woda. – Spuściłem wodę, patrzcie jaki szlam – mówił youtuber.

Po dłuższym czasie przyszedł pracownik do naprawy klimatyzacji. Przyznał, że tego dnia wielu klientów miało problem z niedziałającą klimatyzacją. Naprawa nic nie dała. – Jesteśmy po naprawie, temperatura rośnie, widzowie – dodał później Książulo.

YouTuberzy udali się do restauracji na kolację. Po powrocie okazało się, że sytuacja się nie zmieniła. Ostatecznie Książulo z kolegami uznali, że spróbują zmienić pokój lub zareklamować pobyt. Po długim oczekiwaniu na połączenie z recepcją, zostali zaproszeni do recepcji na rozmowę z kierownikiem.

Ostatecznie Nyczke zdecydował o wyjeździe z hotelu, ponieważ nie udało się załatwić sprawy zmiany pokoju pozytywnie. – Moi drodzy, opuszczamy Hotel Gołębiewski. Pierwszy raz taka sytuacja na kanale – podsumował nagranie Książulo. Materiał influencera jest szeroko komentowany w internecie. Większość fanów Książula krytykuje hotel, który mając bardzo wysokie ceny, nie jest w stanie zapewnić podczas upałów tak podstawowej rzeczy jak chłodzenie pokoju. W ciągu 20 godzin film zebrał ponad 1 mln wyświetleń.

Oświadczenie Hotelu Gołębiewski

Hotel Gołębiewski przekazał portalowi o2.pl oświadczenie. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona 'Książula' i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz zespół techniczny niezwłocznie podjął działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Wystąpiliśmy również do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie możliwej przyczyny awarii, aby wyeliminować ryzyko jej powtórzenia" – czytamy.

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