Zacharowa uderza po słowach Kosiniaka-Kamysza. Padły ostre oskarżenia wobec Polski

Zacharowa oskarżyła Polskę o wieloletnie wspieranie władz w Kijowie i współodpowiedzialność za ich politykę.

Słowa Kosiniaka-Kamysza odbiły się szerokim echem

W poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News szef MON komentował m.in. zapowiedź utworzenia przez Ukrainę Panteonu Narodowego oraz kontrowersje wokół upamiętniania postaci związanych z UPA. – Nie wolno stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wypowiedź szybko podchwyciły ukraińskie media. "Ukraińska Prawda" pisała o możliwej blokadzie integracji europejskiej przez Polskę, podobnie interpretowały to 24 Kanał i Forbes Ukraina. Media w Kijowie zwracają uwagę, że kwestia polityki historycznej może stać się realnym problemem na drodze Ukrainy do UE.

Odpowiedź Moskwy

Na komentarz polskiego ministra zareagowała Maria Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wykorzystała napięcie na linii Warszawa–Kijów do ostrego ataku na Polskę. "Przez wiele lat Warszawa nie tylko wspierała unijne aspiracje banderowskiego reżimu neonazistowskiego na Ukrainie, ale celowo rozdawała broń i pieniądze zwolennikom morderców jej przodków" – napisała w mediach społecznościowych.

Według Zacharowej polskie elity przez lata ignorowały politykę historyczną Ukrainy, mimo że – jak twierdzi – były jej świadome.

"Jesteście odpowiedzialni"

Zacharowa poszła jeszcze dalej, oskarżając Polskę o współodpowiedzialność za działania ukraińskich władz. – Jak powiedział Saint-Exupéry: jesteś odpowiedzialny za tych, których oswoiłeś. Dodałabym: za te krwiożercze potwory – napisała. W jej ocenie administracja Wołodymyra Zełenskiego to polityczni "wychowankowie" Zachodu, w tym Polski. Zacharowa zarzuciła też polskim elitom nacjonalizm i – jak określiła – "żarliwą rusofobię".

W tym samym wywiadzie Kosiniak-Kamysz ujawnił również, że Polska nie przekaże Ukrainie myśliwców MiG-29. Jak wyjaśnił, Kijów nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących współpracy technologicznej w obszarze dronów. – Nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów czy zdolności dronowych dla Polski – powiedział.

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