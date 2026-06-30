"Skłaniam się ku interwencji". Paramount jednak nie przejmie właściciela TVN?

W lutym grupa Paramount zgłosiła chęć zakupu Warner Bros. Discovery za 110 mld dol. Koncern pokonał Netflixa. Akcjonariusze mają otrzymać 31 dol. w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą Warner Bros. W kwietniu akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki. W kwietniu David Ellison, szef Paramount Skydance, wydał kolację na cześć prezydenta Donalda Trumpa i Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Powiązania szefa koncernu, który jest w trakcie przejmowania portfela medialnego z TVN i TVN24, ma wywoływać niepokój także wśród pracowników tego ostatniego.

Wielka Brytania zablokuje fuzję?

Jak się jednak okazuje, wielka fuzja może jeszcze zostać zatrzymana. Swoje wątpliwości zgłasza Wielka Brytania. Minister kultury Lisa Nandy przekazała, że rozważa interwencję w sprawie przejęcia koncernu Warner Bros. Discovery. Jako powód wskazała m.in. na ryzyko dla pluralizmu poglądów i różnorodności właścicielskiej na brytyjskim rynku medialnym.

"Po rozmowach ze stronami oraz po przeprowadzeniu niezależnych analiz mój resort poinformował w moim imieniu obecnych i potencjalnych właścicieli Warner Bros Discovery, że skłaniam się ku interwencji" – napisała w oświadczeniu.

Nandy dała obu stronom czas do 6 lipca na złożenie odpowiednich wyjaśnień. Po tym terminie ma zapaść decyzja, czy Londyn złoży odpowiedni wniosek do urzędu antymonopolowego.

Tymczasem w rozmowie z agencją Reuters rzecznik Paramount zapewnił, że podpisanie umowy fuzji nie powinno zostać opóźnione.

Kolejne problemy

Wątpliwości Brytyjczyków nie są jedyną przeszkodą, która może doprowadzić do zablokowania fuzji. Niedawno Reuters poinformował, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia. Wszystko dlatego, że przejęcie Warner Bros. spotkało się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

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