"Robi mi się słabo", "natychmiastowa dymisja". Burza po doniesieniach o prosektorium

Portal Zero.pl ujawnił we wtorek (30 czerwca), że szef prosektorium w Szpitalu Południowym prowadził tam biznes pogrzebowy – promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Jakby tego było mało, drastyczne zdjęcia zwłok publikował na Instagramie.

Nowe informacje podaje portal Onet, który dotarł do rodzin nieżyjących pacjentów, lekarzy, pracowników prosektoriów oraz przedstawicieli zakładów pogrzebowych. Z ustaleń wynika, że koordynator prosektorium miał polecać jeden zakład pogrzebowy rodzinom zmarłych i jednocześnie miał utrudniać działalność konkurencyjnym firmom. Miał być powiązany biznesowo z promowanym zakładem, a według rozmówców za przekazywanie zleceń miały istnieć korzyści finansowe.

W sieci zawrzało. "Natychmiast dymisja!"

Sprawa wywołuje ogromne kontrowersje. Rzecznik PiS Rafał Bochenek komentuje: "Łowcy Sķór 2.0 – nielegalny handel ciałami zmarłych. Wszystko pod okiem działaczy PO. #NekroAferaPO".

Inny poseł PiS, Janusz Cieszyński, wskazuje: "Jak pisze Onet w Szpitalu Południowym działają łowcy skór. Bezczeszczenie zwłok, łapówki w prosektorium – to rzeczywistość placówki podlegającej Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent Warszawy i jego szef Marcin Kierwiński do natychmiastowej dymisji". Jan Kanthak zaznacza: "Człowiek myślał że już nic go nie zaskoczy". Z kolei Radosław Fogiel komentował w WP: – Jeśli to wszystko się potwierdzi, to mamy do czynienia ze skandalem, czy który sprawa "łowców skór" słynna to jest coś malutkiego

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak zauważa: "Z tego Arlukowicz, Giertych i Czuchnowski też sobie będą żartować?".



Oburzenia nie kryje Marzena Paczuska, członek KRRiT. "W kontekście doniesień o handlu ciałami w Szpitalu Południowym… jak sobie przypomnę wystąpienia pani wiceprezydent Renaty Kaznowskiej i samego Rafała Trzaskowskiego robi mi się słabo. Dziś powinni obydwoje podać się do dymisji. I skończcie to bajdurzenie o 'złym systemie'" – zaznacza.

Prawicowy publicysta Paweł Rybicki napisał: "To jest najbardziej wstrząsająca afera od czasu 'łowców skór'. A wszystko w najnowszym szpitalu, którym chwalił się wiele razy Trzaskowski. W dodatku z tekstu dowiadujemy się, że 'wszyscy wiedzieli'. Wszyscy wiedzieli, a nikt nic nie mówił? Jak daleko sięga ta zmowa?".

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