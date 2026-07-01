Prezes PiS proponuje powołanie nowej komisji. "Całkowicie apolityczna"

Klub parlamentarny PiS złoży wniosek o powołanie Komisji Zaufania Społecznego. To reakcja na medialne doniesienia o rażących nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie (który jest zarządzany przez miasto).

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że będzie to komisja "całkowicie apolityczna", składająca się z przedstawicieli środowisk medycznych i prawników, i – co najważniejsze – nie będzie podlegała organom państwowym. – Tam nie będzie polityków. Wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim różnego rodzaju organizacje zawodowe, oczywiście ze sfery medycznej – wyjaśnił na konferencji prasowej w Sejmie lider PiS.

Kaczyński: To nie będzie komisja śledcza

– Ta komisja ma mieć rzeczywiście dość szerokie uprawnienia, nie ma podlegać żadnemu organowi państwa, w tym sensie jest też całkowicie apolityczna i ma po prostu przeprowadzić badania odnoszące się do sytuacji nadzoru nad tymi jednostkami ochrony zdrowia, które są ujęte w odpowiedniej ustawie – tłumaczył Kaczyński.

– Mamy już projekt ustawy, która ma umożliwić powołanie komisji. To nie będzie komisja śledcza, to nie będzie instytucja, którą można porównać do jakiejkolwiek, która do tej pory funkcjonowała w polskim systemie politycznym – podkreślił.

Organ, o którego powołanie wnioskuje PiS, ma ustalić, co działo się w Szpitalu Południowym, ale też zbadać funkcjonowanie placówek medycznych na Mazowszu. – Skargi w służbie zdrowia to sprawa mająca bardzo długą historię – zaznaczył Kaczyński. Nie był w stanie przedstawić ram czasowych pracy komisji. Wyraził nadzieję, że "nie będą to lata".

Prezes PiS stwierdził, że mamy do czynienia nie tylko z działaniami przestępczymi, ale też "radykalnym deficytem kulturowym". Odniósł się w ten sposób do wydarzeń, do jakich miało dochodzić w prosektorium stołecznego szpitala.

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