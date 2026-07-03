Pojednanie Watykanu z Bractwem św. Piusa X? Szanse są nikłe

Stolica Apostolska zaoferowała Bractwu Kapłańskiemu św. Piusa X drogę pojednania, która jest możliwa – ale tylko teoretycznie. Uzdrowić sytuację mógłby jedynie bardzo uczciwy dialog teologiczny; na to się jednak nie zanosi.
Nie mam większych nadziei na pojednanie pomiędzy Bractwem Kapłańskim św. Piusa X a Stolicą Apostolską. Dzielą je zbyt poważne różnice teologiczne. Podczas gdy w czasach abp. Marcela Lefebvre’a chodziło głównie o II Sobór Watykański oraz posoborową reformę liturgiczną, dziś dochodzi do tego jeszcze cały zestaw dokumentów papieża Franciszka. To stwarza naprawdę zasadniczą trudność.
Źródło: DoRzeczy.pl