Izby lekarskie do likwidacji

Rada, organ samorządu lekarskiego, jak rozumiem, powinna być złożona z najlepszych specjalistów, by zajmować się szczególnie trudnymi sprawami.

W tej samej radzie zasiada Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który od wybuchu afery wielokrotnie dawał do zrozumienia, że o niczym nie wiedział.