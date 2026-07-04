Izby lekarskie do likwidacji

#WARTO Mijają kolejne dni od ujawnienia skandali w Szpitalu Południowym, obciążających lekarza milionera Dawida Kacprzyka i jego mocodawców, a on nie tylko nadal ma uprawnienia lekarskie, lecz także figuruje na stronach Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Rada, organ samorządu lekarskiego, jak rozumiem, powinna być złożona z najlepszych specjalistów, by zajmować się szczególnie trudnymi sprawami.
W tej samej radzie zasiada Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który od wybuchu afery wielokrotnie dawał do zrozumienia, że o niczym nie wiedział.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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