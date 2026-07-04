Poseł KO powiedział za dużo? "W każdym szpitalu są saloniki VIP"

W Kanale Zero poseł KO Piotr Kandyba stwierdził, pokoje, w których przyjmuje się a uprzywilejowane osoby poza kolejką są "w każdym albo prawie każdym szpitalu".

– Co pan gada? Obraził pan właśnie lekarzy– stwierdził w reakcji wicemarszałek Sejm Krzysztof Bosak z Konfederacji.

– Mówię prawie. Tzw. saloniki, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą. I taka jest prawda – zapewniał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Sprawę skomentował też poseł PiS Paweł Jabłoński. "I tak to właśnie wygląda. Posłowie rządzącej Partii są przyjmowani w salonikach VIP – w całej Polsce, nie tylko w szpitalu Południowym – i tak oderwali się od rzeczywistości, że myślą, że to normalne. Dziękujemy za szczerość" – napisał polityk.

KO reaguje na skandal w szpitalu

Wcześniej premier Donald Tusk poinformował w piątek na konferencji prasowej, że zwrócił się do minister zdrowia i do szefostwa NFZ "wiele dni temu o przygotowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących spraw, z którymi mamy do czynienia w wielu polskich szpitalach i które zostały w tak dramatyczny sposób zilustrowane sytuacją w Szpitalu Południowym".

– Zdajemy sobie sprawę, że zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tzw. saloniki VIP – mówił szef rządu.

Wcześniej dymisję dwóch wiceprezydentów Warszawy ogłosił Rafał Trzaskowski. – Chcę przekazać, że nowe decyzje zostały podjęte spokojnie i po namyśle. Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – wskazał Trzaskowski. – To samo dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w szpitalu. Tu o winie będzie decydować prokuratura – dodał.

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