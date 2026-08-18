Ciekawe kariery działaczek od Sobkowiak-Czarneckiej w państwowych spółkach

W stronę posłów opozycji kierowane są kolejne apele o przyjrzenie się działalności politycznej i postaci Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej oraz stowarzyszenia Kobiety w Centrum oraz pokazania tego opinii publicznej.

Kaleta: Stołki w kluczowych sektorach państwa

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaznaczył, że o Stowarzyszeniu Kobiety w Centrum, któremu szefuje obecna wiceminister obrony narodowej napisano już wiele, ale wciąż nie wszystko zostało ujawnione.

"Gdy zaczniemy łączyć nazwiska i polityczne powiązania, wyłania się znacznie ciekawszy obraz. Górnolotne słowa o prawach kobiet, a tak naprawdę walka o stołki w kluczowych sektorach państwa" – zwrócił uwagę.

Działaczki z Kobiet w Centrum do spółek zbrojeniówki

"Spójrzmy na AMW Rewita, spółkę należącą do Skarbu Państwa, która zarządza dawnymi wojskowymi ośrodkami wypoczynkowymi" – wskazał poseł PiS.

"W jej zarządzie odnajdujemy Elizę Głowacką-Szprot, wiceprezes organizacji Kobiety w Centrum. A kto zasiada w radzie nadzorczej Rewity? Kolejna wiceprezes ze stowarzyszenia, Agnieszka Adamkiewicz. Krąg zaczyna się domykać" – dodaje.

"Do niedawna Pani Eliza zajmowała dyrektorskie stanowisko w KPRM D. Tuska, a w przeszłości redagowała publikacje Centrum Stosunków Europejskich, którego partnerem i mecenasem jest niemiecka fundacja Konrada Adenauera" – przekazał Kaleta.

"Na marginesie. Prezesem zarządu AMW Rewita jest Michał Modrzejewski, w latach 2006-2013 szef Związku Młodzieży Wiejskiej (dawna młodzieżówka PSL), a następnie były sekretarz rady naczelnej PSL. Obecnie uśmiechnięty hotelarz" – dodał.

Przedstawicielka medyczna w radzie nadzorczej w branży wojskowej

"Agnieszka Adamkiewicz jest jedną z kluczowych postaci, to wiceprezes "Kobiet w Centrum", związana od 20 lat z PSL w Łodzi" – przekazał Kaleta.

"W zawodowym portfolio przedstawicielki medycznej znajdziemy http://m.in. radę nadzorczą PIT-RADWAR (branża zbrojeniowa), radę nadzorczą AMW Rewita oraz fotel prezesa Textilimpexu. Jak bliska współpracowniczka i przyjaciółka posła PSL P. Bejdy się tam znalazła? Zielona legitymacja z pewnością się przydała" – informuje.

Z PSL na Dyrektora Biura Administracyjnego MON

Na tym nie koniec. "Spójrzmy na kolejną z grona przyjaciółek – Dorotę Szymkiewicz, obecnie w komisji rewizyjnej Kobiety w Centrum. Co pominięto w jej biografii? Otóż od blisko 2 dekad jest działaczką PSL, co oznacza, że całą zawodową karierę zawdzięcza partii" – przekazał Kaleta.

"Do 2019 roku była dyrektorką Biura Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Następnie trafiła do biura PSL w Warszawie, a po zmianie władzy w 2023 roku objęła stanowisko zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego w MON. Dzięki znajomości z M. Sobkowiak-Czarnecką?" – pyta poseł.

Od ludowców do posady wiceprezesa w PGE

"I wreszcie Agnieszka First, która zasiada w komisji rewizyjnej. Gdzie ją odnajdujemy? W zarządzie PGE GiEK, w jednej z kluczowych spółek tego koncernu" – pisze w kolejnym wątku Kaleta.

"To szefowa struktur PSL w Bełchatowie, przyjaciółka P. Bejdy i D. Klimczaka. W latach 2024-26 kierowała Transportowym Dozorem Technicznym, który podlega.. Ministrowi Infrastruktury D. Klimczakowi" – informuje.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – coraz więcej pytań

"Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przeszła drogę od kampanii wyborczej Kosiniak-Kamysza do MON i rządu Tuska, a osoby z nią związane odnajdujemy w kolejnych instytucjach państwa. W tle pozostaje kwestia finansowania ze strony niemieckich fundacji politycznych" – pisze Kaleta.

"Pytanie brzmi: czy stowarzyszenie budujące markę na działalności społecznej stało się równocześnie siecią personalną prowadzącą do stanowisk w instytucjach i spółkach państwowych? Odpowiedź wydaje się oczywista" – podsumowuje.

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