"Kryją aferę pedofilską". Jaki uderza w KO

Kanał Zero jako pierwszy poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka. Stołeczna prokuratura prowadzi również śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji w prosektorium Szpitala Południowego. Chodzi m.in. o podrobione podpisy oraz zaginioną pieczątkę, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Postępowanie dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września 2025 r.

Jaki: To jest najbardziej obrzydliwe

To kolejna afera z udziałem osób związanych z KO. Europoseł PiS Patryk Jaki zaprezentował w niedzielę w studiu Polsat News listę 101 afer Koalicji Obywatelskiej. Polityk nawiązał też do afery pedofilskiej w Kłodzku.

– To jest rulon, który pokazuje ponad 100 afer Platformy Obywatelskiej. Ja chcę państwu dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj organizujemy specjalną konferencję w Kłodzku. Nie przez przypadek w Kłodzku, dlatego żeby pokazać, jak będziemy rozliczać Platformę Obywatelską – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jaki stwierdził, że "oni [politycy KO – przyp. red.] nie tylko kryją tę aferę, ale kryją również aferę pedofilską i to jest najbardziej obrzydliwe".

– W związku z tym jedną z pierwszych naszych decyzji, jak dojdziemy do władzy, będzie powołanie specjalnych zespołów prokuratorskich, które zajmą się aferami pedofilskimi, dlatego że dość już krycia tych wszystkich skandali – podkreślił europoseł PiS. – Dzieci w sposób szczególny powinny być chronione – dodał.

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