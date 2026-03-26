Afera pedofilska w Kłodzku. Słowa ofiary mrożą krew w żyłach: Albo on albo pies

Opinią publiczną wstrząsnęła w ostatnim czasie historia z Kłodzka. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletniej dziewczynie, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach. Jego była żona, Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska, została skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku – będącej ofiarą gwałtu, a także współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

Szokująca relacja ofiary

Reporterce Kanału Zero udało się porozmawiać z córką Kamili W., będącą pasierbicą. Opowiedziała o koszmarze, jaki zgotowali jej opiekunowie. Wykorzystywanie przez mężczyznę zaczęło się, gdy miała 5-6 lat. Jak opowiada, z tego czasu pamięta czerwone pomieszczenie i i ból "tam na dole". Dziewczyna była katowana przez 12 lat. – Według niego ja to wszystko zaczęłam, bo gdyby nie ja, nic by takiego nie miało miejsca; że ja zaczęłam, ja tego chciałam więc tak już jest i tak musi zostać; bo nikt mi nie uwierzy opowiedziała.

Przemysław L. wywierał nacisk, by nikomu nie mówiła, co jej robi. Miał nazywać ja "obrzydliwą" i twierdził, że nikt jej nigdy nie pokocha ani zaakceptuje za względu na jej przeszłość. Dziewczyna wspomina, że była odurzana i usypiana – na przykład poprzez przystawienie materiału nasączonego eterem do twarzy.

– Często było tak, że na przykład jadłam jakiś posiłek, piłam cos i po prostu była "odcinka". Widziałam, że w jedzeniu podaje mi to, żeby miał korzyść, żebym się nie rzucała, żebym nie zaburzała mu... [....] ja nie wiem, jak ja żyję, bo tyle, ile chemii w sobie miałam. Eter to jest przecież rozpuszczalnik – mówi poruszona.

Wieloletnia przemoc

Trwająca latami przemoc sprawiła, że jako 15-latka chciała sobie odebrać życie. – Moja pierwsza próba samobójcza była głównie dlatego, że stwierdziłam, że nie chcę, żeby on mnie zabił, sama to zrobię; Żeby on nie miał przyjemności z tego, że może mnie zabić – opowiada ofiara Kanałowi Zero.

Przemysław L. miał działać tak, aby nic się nie wydało. Kiedy matka jechała na zakup, ojczym obserwował jej lokalizację na swoim telefonie i wiedział, ile ma czasu na krzywdzenie ofiary. – W domu były podsłuchy, w telefonie miałam podsłuch. Wiedziałam, że nieważne, co zrobię, on i tak się dowie o tym. W domu wiedziałam o dwóch podsłuchach i dwóch kamerach, później się okazało, że było ich więcej (...). Bałam się zaryzykować – wspomina.

Wspomnienia dziewczyny mrożą krew w żyłach. Pojawiają się wątki zoofilskie. – Najgorszą rzeczą, którą można powiedzieć z mojego doświadczenia, najgorsze z najgorszych, to jak dostałam wybór: albo on albo pies. Co ja miałam wybrać? Jak nie wybrałam to dostałam, za przeproszeniem, szmatą w ryj i dziękuję. Tylko można się domyślać, co się dalej działo – mówi zrozpaczona.

KO odcina się od sprawy

Po serii medialnych publikacji w tej sprawie, Koalicja Obywatelska w powiecie kłodzkim wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Kamila L. od ponad dwóch lat nie należy już do struktur partii. Jeszcze w 2024 r. kandydowała w wyborach samorządowych. Aktywnie udzielała się politycznie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z wpływowymi politykami KO. Kamilę L. promowali w przeszłości prominentni politycy PO, m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

