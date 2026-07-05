Najemnik marzący o tronie

Wszyscy pamiętamy obronę Częstochowy i ks. Kordeckiego zagrzewającego do stawienia oporu Szwedom. Tymczasem nasz bohater, starosta uświacki, oblegał w czasie wielkiej smuty świętą dla Moskwy Ławrę Troicko-Siergiejewską. Jej obrona stała się moralnym wsparciem dla pospolitego ruszenia walczącego z wojskami fałszywego Dymitra i w ogóle z Polakami, podobnie jak Częstochowa dla konfederatów walczących ze Szwedami.

Sapieha urodził się w 1569 r., w litewskiej rodzinie magnackiej. Był krewnym Lwa, kanclerza wielkiego, a później także hetmana, autora projektu unii Rzeczypospolitej z Moskwą.