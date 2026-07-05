Mitsubishi Asx Black Edition

ASX w wersji Black Edition ma bardziej drapieżny wygląd niż tradycyjna odmiana, dwukolorowe malowanie nadwozia (np. czarny ze srebrnym dachem i srebrnymi lusterkami, biały z czarnym dachem i czarnymi lusterkami), 18-calowe aluminiowe, błyszczące felgi w kolorze czarnym, przyciemniane szyby, czarne detale wykończeniowe na progach i zderzakach, bogatsze wyposażenie standardowe oraz dwa warianty napędowe. Mroczne akcenty pozwalają wyróżnić się z tłumu podobnych modeli różnych marek.