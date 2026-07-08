Pociski przekazane Ukrainie za "wdzięczność"? Czarnek mówi o skandalu

W Polsce rozgorzał spór o przekazanie Ukrainie rakiet PAC-3 do systemu Patriot. Rząd Donalda Tuska podjął decyzję w tej sprawie nie informując Sejmu oraz opinii publicznej. Opozycja alarmuje, że w efekcie osłabiono polskie zdolności do obrony przeciwko rosyjskim pociskom Iskander.

– Jesteśmy świeżo po wszystkich informacjach, choć niepełnych jeszcze, na temat przekazywania Ukrainie bez wiedzy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bez wiedzy sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posłów, właśnie sprzętu, którego dzisiaj nie można nabyć, jak się wydaje, z tej pożyczki der SAFE niemieckiej, czyli pocisków, najnowocześniejszych pocisków do baterii Patriot – powiedział Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

- Przekazane zostały, jak powiedział pan wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, za wdzięczność Ukrainy. To wczoraj widzieliśmy tę wdzięczność Ukrainy, kiedy pan Zełenski podziękował Niemcom za pociski do baterii Patriot, zapominając o Polakach, o Kosiniaku-Kamyszu, o Tusku, którzy, jak się wydaje, te pociski przekazali na zlecenie właśnie Merza z Niemiec – kontynuował.

Czarnek: Absolutnie nie do zaakceptowania

Zdaniem polityka PiS mamy do czynienia ze "skandalem" i rozbrajaniem Polski z najnowocześniejszego sprzętu. – I to jeszcze w czasie, kiedy sam szef rządu głosi publicznie, że istnieje realne zagrożenie atakiem ze strony Rosji, atakiem z powietrza. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania i to jest sytuacja, która daje nam asumpt do tego, ażebyśmy z całą stanowczością poparli inicjatywę legislacyjną zapowiadaną przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, mianowicie jakikolwiek sprzęt przekazywany Ukrainie musi iść za zgodą prezydenta Karola Nawrockiego – mówił dalej.

Polityk dodał, że PiS będzie postulować, ażeby w tych rozwiązaniach prawnych uwzględnić także wiedzę sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Czytaj też:

Co PiS chciało zrobić z Patriotami w 2022 roku? Trudne pytanie do Błaszczaka Czytaj też:

To była niemiecka inicjatywa. Ukraińskie media już w marcu pisały o Patriotach