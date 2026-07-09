Prof. Andrzej Nowak o Ukraińcach w wieku poborowym: Zabrać tych nierobów i tchórzy

Znany z proukraińskich i antyrosyjskich poglądów profesor Andrzej Nowak zabrał głos ws. mniejszości ukraińskiej. Jego zdaniem Ukraińcy nadający się do służby wojskowej powinni zostać odesłani na front.Historyk podkreślił też, że do tej pory prezydent Zełenski nie podjął jakichkolwiek kroków, aby skłonić rządy państwo, do których Ukraińcy wyemigrowali po rozpoczęciu wojny, by te odesłały Ukraińców w wieku poborowym.

– Przecież państwo polskie mogłoby pomóc, gdyby była taka wola państwa ukraińskiego. Po prostu zabrać tych nierobów, darmozjadów i tchórzy, którzy kryją się tutaj przed służbą wojskową w obronie własnej ojczyzny. Nie mówię tutaj o kobietach, dzieciach, ludziach starszych., którzy temu obowiązkowi nie podlegają. Ale budzi moje oburzenie jako człowieka, który ma jakieś instynkty patriotyczne, ten widok tysięcy ludzi, którzy powinni bronić swojej ojczyzny, a unikają służby, korzystając z przymykania oka przez państwo ukraińskie – mówił historyk w programie Kanału Zero.

Wcześniej jednak prof. Nowak zwracał uwagę na pozytywne skutki ukraińskiej migracji dla polskiego rynku pracy. Podnosił m.in. kwestię branż, którymi Polacy już się nie chcą zajmować, a które podejmują obcokrajowcy.

Prof. Nowak broni Andrzeja Dudy

Jednocześnie popularny historyk stwierdził, że ubolewa nad kryzysem polsko-ukraińskim i stwierdził, że widzi wiele pół potencjalnej współpracy. Zapewnił również, że to Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla polskiej państwowości. Następnie stwierdził, że konieczne było uświadomienie ukraińskim sąsiadom, że "jest istotny problem moralny, który wyklucza dobre sąsiedztwo".

– Zrównanie Polski z Rosją przez ukraińskich polityków... to jest moment otrzeźwienia, Ukraina powinna wycofać się z tych haniebnych słów, które zrównują Polskę z agresorem – mówił.

Jednocześnie historyk bronił postawy prezydenta Andrzeja Dudy, który niezwykle mocno forsował interesy Ukrainy w czasie swojej drugiej kadencji.

– Bardzo łatwo wystawiać akty oskarżenia pod adresem ówczesnego prezydenta, czy tamtego rządu. Ale to trzeba by wystawić taki akt oskarżenia pod adresem większości polskiego społeczeństwa, bo poparliśmy Ukrainę w tamtym czasie – stwierdził.

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