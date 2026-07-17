Zakon krzyżacki – patron zjednoczonej Europy?

Papierkiem lakmusowym może być sprawa odtworzenia krzyżackiej figury Madonny z Dzieciątkiem w Malborku, która uległa zniszczeniu w 1945 r., a którą to uroczyście odsłonięto 17 kwietnia 2016 roku przy udziale Bruno Plattera – Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Podczas gdy w komunistycznym PRL dobrze pamiętano i upamiętniano, czym był dla polskości zakon krzyżacki, w tzw. wolnej Polsce polscy hierarchowie kościelni, politycy oraz urzędnicy państwowi i samorządowi, ramię w ramię z ubranymi w charakterystyczne białe płaszcze przedstawicielami zakonu, świętowali symboliczne zwycięstwo zjednoczonej Europy nad Armią Czerwoną, która dokonała zniszczenia kontrowersyjnej rzeźby.