Zakon krzyżacki – patron zjednoczonej Europy?

Kilka dni temu obchodziliśmy 616. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, co stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się temu, jak daleko zaszły już procesy wynarodowienia Polaków przez Niemców dokonywane pod szyldem europeizacji.
Papierkiem lakmusowym może być sprawa odtworzenia krzyżackiej figury Madonny z Dzieciątkiem w Malborku, która uległa zniszczeniu w 1945 r., a którą to uroczyście odsłonięto 17 kwietnia 2016 roku przy udziale Bruno Plattera – Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Podczas gdy w komunistycznym PRL dobrze pamiętano i upamiętniano, czym był dla polskości zakon krzyżacki, w tzw. wolnej Polsce polscy hierarchowie kościelni, politycy oraz urzędnicy państwowi i samorządowi, ramię w ramię z ubranymi w charakterystyczne białe płaszcze przedstawicielami zakonu, świętowali symboliczne zwycięstwo zjednoczonej Europy nad Armią Czerwoną, która dokonała zniszczenia kontrowersyjnej rzeźby.
Źródło: DoRzeczy.pl