Miziołek publikuje listę polityków PiS. Ostra odpowiedź Bochenka

"A oto lista osób, które według mojego informatora (nie z frakcji Morawieckiego, wprost przeciwnie) namawiały Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia Mateusza Morawieckiego: Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Patryk Jaki, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Andrzej Śliwka" – napisała Miziołek na platformie X.

Na jej słowa zareagował m.in. Patryk Jaki. "To wyssane z palca informacje" – stwierdził. Również Andrzej Śliwka zaprzeczył tym doniesieniom: "to nieprawda. Pozdrawiam".

Obszerniejszy komentarz do sprawy zamieścił rzecznik partii Rafał Bochenek.

"Pani jak zwykle, bezrefleksyjnie powiela tezy, które stronniczo szeptają do ucha informatorzy mający najwyraźniej złe intencje. Albo jest się dziennikarzem, albo rzecznikiem.Pani wpis nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Formuła przyjętej jednomyślnie uchwały prezydium jest taka, że każdy parlamentarzysta sam podejmuje decyzje, czy wiąże swoją przyszłość z partią, czy ze stowarzyszeniem. Nikt nikogo nie wyrzuca. Wręcz apelujemy, aby członkowie stowarzyszenia "Rozwój Plus" pozostali w partii i nie rozbijali latami budowanego środowiska. Tylko Jedność" – napisał polityk.

Do jego słów odniosła się sama Miziołek. "Pan jak zwykle obraża dziennikarzy. Taki z Pana rzecznik" – napisała.

Siedem dni na opuszczenie stowarzyszeń

W środę władze PiS przyjęły uchwałę zobowiązującą członków partii do "bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Uchwała stanowi również, że członkowie PiS nie powinni uczestniczyć w pracach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez takie podmioty, chyba że działają one za zgodą władz partii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że uchwała dotyczy m.in. stowarzyszenia "Rozwój Plus" oraz stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska". Członkowie tych organizacji mają siedem dni na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich.

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