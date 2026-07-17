Norwegowie odnaleźli siebie
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Norwegowie odnaleźli siebie

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Flaga Norwegii na zdjęciu ilustracyjnym
Flaga Norwegii na zdjęciu ilustracyjnym Źródło: Unsplash
NA PIERWSZY OGIEŃ Emocje wokół epopei norweskiej reprezentacji piłkarskiej, która dotarła aż do jednej ósmej finału mundialu, miałem szczęście oglądać bezpośrednio w ojczyźnie wikingów.

Ponad 100 tys. kibiców przywitało w Oslo futbolową jedenastkę po powrocie do kraju. Najważniejsza arteria Oslo – Karl Johans gate – wypełniona była ludzkimi głowami aż po swój kres. Wszyscy chcieli powitać „guttene våre” – „naszych chłopców”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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