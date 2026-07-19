Depolaryzacja i repolaryzacja

PŁYWANIE W KISIELU Do chwili zamknięcia tego numeru tygodnika (a myślę, że nie zmieni się to i po jego wydrukowaniu) nie wiadomo jeszcze, czy Mateusz Morawiecki odejdzie z PiS, czy w nim pozostanie.

A jeśli odejdzie, czy założy własną partię – to znaczy, czy przekształci w nią stowarzyszenie, które Jarosław Kaczyński kazał właśnie rozwiązać pod karą wyrzucenia jego członków z partii.