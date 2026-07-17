Vance oskarża Izrael. Padły mocne słowa

Wiceprezydent Vance udzielił w środę obszernego, trwającego prawie trzy godziny wywiadu podcasterowi Joe Roganowi, w którym poruszono szereg tematów politycznych.

W jego trakcie oskarżył władze Izraela o próby zatrzymania porozumienia nuklearnego Stanów Zjednoczonych z Iranem. Akcja storpedowania porozumienia miała być koordynowana przez izraelskie służby. Vance zasugerował również, że były podejmowane działania mające go zdyskredytować.

– W ich systemie są ludzie, wiemy to ponad wszelką wątpliwość, którzy manipulują amerykańską opinią publiczną i próbują ją zmienić, by wojna trwała w nieskończoność – powiedział amerykański polityk mówiąc o izraelskich politykach.

Biały Dom zawalił sprawę Epsteina

Vance mówił także o sprawie Jeffrey'a Epsteina. Jego zdaniem, Biały Dom "spieprzył" kwestię komunikacji w sprawie tej wielkiej afery.

Wiceprezydent powiedział, że nie wie, jaki był cel byłej prokurator generalnej Pam Bondi, która powiedziała, że ma na biurku "listę klientów” Epsteina, skoro "skutkowało to tym, że ludzie stracili zaufanie do całego przedsięwzięcia”.

Prowadzący zasugerował, że Prezydent Donald Trump może być szantażowany informacjami na temat jego rzekomego udziału w nielegalnym procederze Epsteina. Vance całkowicie zaprzeczył takim sugestiom.

– To nieprawda, koleś – skomentował.

Vance odpowie za fiasko rozmów?

Według Politico, J.D. Vance może zostać obarczony odpowiedzialnością za załamanie dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz nieprzestrzeganie postanowień memorandum zawartego w Islamabadzie, ponieważ odgrywał kluczową rolę w negocjacjach z Teheranem.



Zdaniem byłego urzędnika Białego Domu, Vance jest osobą najbardziej narażoną na polityczne oskarżenia. Urzędnik ocenił, że memorandum od początku miało niewielkie szanse powodzenia.

Inny rozmówca portalu stwierdził, że złamanie postanowień memorandum było praktycznie nieuniknione, ponieważ dokument nie rozstrzygał kluczowych kwestii, takich jak warunki zawieszenia broni w Libanie oraz kontrola nad cieśniną Ormuz.

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