Biden opublikuje wspomnienia. Jest tytuł i data premiery

Wspomnienia Joe Bidena zostaną opublikowane 17 listopada – dwa tygodnie po wyborach śródkadencyjnych w USA. Książka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie miała formułę wspomnieniową. Pozycja zatytułowana "Promise Me, America" ma opowiadać o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stanęły USA w czasie prezydentury Demokraty.

Biden wyda wspomnienia

– "Promise Me, America" opowiada o wyzwaniach, przed którymi stanęliśmy jako naród. To książka o decyzjach, które podejmowałem, i o tym, dlaczego właśnie takie były. Przede wszystkim opowiada o mojej wierze w potencjał Ameryki – powiedział Biden w nagraniu wideo opublikowanym wraz z zapowiedzią premiery.

Były prezydent, który trzy dni po premierze książki skończy 84 lata, zapowiedział, że poruszone będą w niej zarówno kwestie gospodarcze, jak i kulisy jego decyzji – jak twierdzi – o wycofaniu się z kampanii o reelekcję.

"Promise Me, America"

Tytuł nawiązuje do wydanych w 2017 roku wspomnień "Promise Me, Dad", poświęconych zmarłemu synowi Bidena, Beau. W dorobku byłego prezydenta znajduje się również książka "Promises to Keep", opublikowana w trakcie kampanii prezydenckiej w 2008 roku, gdy kandydatem Demokratów został Barack Obama, a Biden ubiegał się o urząd wiceprezydenta.

Jak zauważa Associated Press, "Promise Me, America" trafi do księgarń w okresie spadku sprzedaży literatury faktu, gdy jedynie nieliczne publikacje polityczne osiągają status bestsellerów. Do wyjątków należą m.in. "Communion" autorstwa wiceprezydenta JD Vance'a oraz "Regime Change" – reporterska książka dziennikarzy "New York Timesa", Maggie Haberman i Jonathana Swana, poświęcona drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Były prezydent prawdopodobnie będzie promował książkę

Rzecznik wydawnictwa Little, Brown and Company poinformował, że Biden będzie promował książkę podczas spotkań autorskich oraz w wywiadach.

W opublikowanym materiale video były prezydent odniósł się również do swojego stanu zdrowia. Powiedział, że dużo czasu spędza z rodziną. Jest w trakcie leczenia nowotworu, które przebiega bardzo dobrze. – Chcę podziękować wszystkim, którzy modlili się za mnie, wspierali mnie i przesyłali życzenia. To znaczyło dla mnie i dla Jill naprawdę bardzo wiele – dodał.

Z nielicznymi wyjątkami wszyscy współcześni prezydenci USA, począwszy od Harry'ego Trumana, publikowali po zakończeniu kadencji książki poświęcone okresowi spędzonemu w Białym Domu. Wydawnictwo nie ujawniło wartości kontraktu z Bidenem. Jak przypomina Associated Press, umowy wydawnicze zawierane z byłymi prezydentami Stanów Zjednoczonych zazwyczaj opiewają na co najmniej siedmiocyfrowe kwoty.

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