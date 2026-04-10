Harris nie mówi "nie". "Myślę o tym"

Była wiceprezydent Kamala Harris po raz kolejny została zapytana, czy będzie ubiegać się o urząd prezydenta USA w wyborach w 2028 roku.

W piątek Harris udzieliła wywiadu pastorowi Alowi Sharptonowi w ramach konwencji National Action Network w Nowym Jorku. NAC jest to organizacja działająca na rzecz praw obywatelskich i spraw społecznych w Stanach Zjednoczonych. W praktyce jest między innymi istotnym miejscem prezentowania przez wpływowych polityków, w tym kandydatów na urząd prezydenta programów w zakresie polityki wobec społeczności afroamerykańskiej. I tym razem na miejscu pojawiło się kilku członków Partii Demokratycznej, postrzeganych jako potencjalni kandydaci w wyborach w 2028 roku.

Wybory na prezydenta USA. Harris: Myślę o tym

"Słuchajcie – może, może" – powiedziała Harris, zapytana, czy rozważa start w wyborach prezydenckich w 2028 roku. "Myślę o tym. Myślę o tym" – przyznała. By uzyskać nominację, Harris musiałaby najpierw wygrać partyjne prawybory. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że była wiceprezydent nie będzie miał większych szans w prawyborach, inni uważają wręcz przeciwnie – że mogłaby okazać się jednym z faworytów. Politycy, którzy są wymieniani jako ci, którzy prawdopodobnie wystartują w prawyborach to przde wszystkim: Gavin Newsom – gubernator Kalifornii, Pete Buttigieg – były sekretarz transportu, Josh Shapiro – gubernator Pensylwanii i Wes Moore – gubernator Maryland.

Harris, mówiąc o swoim potencjalnym starcie w wyborach prezydenckich, odwołała się do argumentu swojego doświadczenia jako wiceprezydent, przypominając, że spędziła wiele godzin w Gabinecie Owalnym i Sali Sytuacyjnej Białego Domu i wie, "na czym polega ta praca i jakie są jej wymagania". – Jedna rzecz, co do której mam pewność, to to, że obecny stan rzeczy nie działa i nie sprawdza się u wielu osób od dłuższego czasu – wyraziła swoją opinię.