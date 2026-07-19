Krach bezgotówkowej utopii
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Krach bezgotówkowej utopii

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telefon komórkowy, pieniądz cyfrowy
telefon komórkowy, pieniądz cyfrowy Źródło: Unsplash / Tech Daily
GLOBALNE OCHŁODZENIE Szwecja i Holandia przez lata promowały wizję kraju bez staromodnej gotówki.

Zastąpienie monet i banknotów wyłącznie transakcjami cyfrowymi miało oznaczać nowoczesność, wygodę i spadek przestępczości.

Długo wszystko szło zgodnie z planem. W Szwecji już ponad 90 proc. transakcji dokonywano bez użycia gotówki, a za pomocą cyfrowych pieniędzy można było nawet dawać datki na tacę lub wspierać bezdomnych na ulicy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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