Krach bezgotówkowej utopii

GLOBALNE OCHŁODZENIE Szwecja i Holandia przez lata promowały wizję kraju bez staromodnej gotówki.
Zastąpienie monet i banknotów wyłącznie transakcjami cyfrowymi miało oznaczać nowoczesność, wygodę i spadek przestępczości.
Długo wszystko szło zgodnie z planem. W Szwecji już ponad 90 proc. transakcji dokonywano bez użycia gotówki, a za pomocą cyfrowych pieniędzy można było nawet dawać datki na tacę lub wspierać bezdomnych na ulicy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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