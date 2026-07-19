Krach bezgotówkowej utopii

Zastąpienie monet i banknotów wyłącznie transakcjami cyfrowymi miało oznaczać nowoczesność, wygodę i spadek przestępczości.

Długo wszystko szło zgodnie z planem. W Szwecji już ponad 90 proc. transakcji dokonywano bez użycia gotówki, a za pomocą cyfrowych pieniędzy można było nawet dawać datki na tacę lub wspierać bezdomnych na ulicy.