Gibraltar w strefie Schengen

15 lipca Gibraltar i Hiszpania zniosły rutynowe kontrole na granicy lądowej. Przełomowa zmiana jest efektem porozumienia zawartego między UE i Wielką Brytanią po brexicie
Symboliczna ceremonia miała miejsce o północy z wtorku na środę. Wówczas to wszedł w życie nowy traktat znoszący konieczność kontroli granicznych między Gibraltarem a Hiszpanią. Na miejsce przybyły tłumy mieszkańców hucznie świętujących decyzję o likwidacji wzniesionego w 1908 r. metalowego ogrodzenia o długości mniej więcej jednego kilometra.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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