Gibraltar w strefie Schengen

Symboliczna ceremonia miała miejsce o północy z wtorku na środę. Wówczas to wszedł w życie nowy traktat znoszący konieczność kontroli granicznych między Gibraltarem a Hiszpanią. Na miejsce przybyły tłumy mieszkańców hucznie świętujących decyzję o likwidacji wzniesionego w 1908 r. metalowego ogrodzenia o długości mniej więcej jednego kilometra.