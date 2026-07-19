Gibraltar w strefie Schengen
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Gibraltar w strefie Schengen

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Gibraltar
Gibraltar Źródło: Unsplash / Michal Mrozek
15 lipca Gibraltar i Hiszpania zniosły rutynowe kontrole na granicy lądowej. Przełomowa zmiana jest efektem porozumienia zawartego między UE i Wielką Brytanią po brexicie

Symboliczna ceremonia miała miejsce o północy z wtorku na środę. Wówczas to wszedł w życie nowy traktat znoszący konieczność kontroli granicznych między Gibraltarem a Hiszpanią. Na miejsce przybyły tłumy mieszkańców hucznie świętujących decyzję o likwidacji wzniesionego w 1908 r. metalowego ogrodzenia o długości mniej więcej jednego kilometra.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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