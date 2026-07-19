Kiedy taniej za odbiór śmieci?

PROSTO ZYGZAKIEM Czekam, czekam i doczekać się nie mogę. A raczej – jest jeszcze gorzej, bo doczekuję się działań odwrotnych do oczekiwanych. O co chodzi? O wysokość opłaty za odbiór śmieci.
Ale po kolei. Otóż zieloni aktywiści rządzący Polską od kilkunastu lat uparli się zamienić wszystkich Polaków w śmieciarzy, zmuszając ich, czyli nas, do gromadzenia w mieszkaniach całych worów opakowań objętych narzuconym nam „systemem kaucyjnym”, a potem do ganiania z nimi od sklepu do sklepu, by je zwrócić i odebrać zdarty z nas haracz.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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