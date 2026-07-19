Cupra Tavascan Endurance Adrenaline

Hiszpania to nie tylko ojczyzna pysznej paelli, świetnych tapas, architektonicznych perełek Gaudiego i ognistego flamenco.
To także kraj, z którego pochodzą coraz lepsze i coraz bardziej dynamiczne samochody. A że Cupra to marka o sportowych korzeniach, to tym razem do testu wzięliśmy więc w 100 proc. elektrycznego crossovera coupé o dopracowanym drapieżnym designie (przypominającym aerodynamiczne auto koncepcyjne tej marki), imponującym zasięgu (ok. 560 km w cyklu mieszanym) i całkiem niezłej mocy (286 KM i 286 Nm momentu obrotowego).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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