Cupra Tavascan Endurance Adrenaline

To także kraj, z którego pochodzą coraz lepsze i coraz bardziej dynamiczne samochody. A że Cupra to marka o sportowych korzeniach, to tym razem do testu wzięliśmy więc w 100 proc. elektrycznego crossovera coupé o dopracowanym drapieżnym designie (przypominającym aerodynamiczne auto koncepcyjne tej marki), imponującym zasięgu (ok. 560 km w cyklu mieszanym) i całkiem niezłej mocy (286 KM i 286 Nm momentu obrotowego).