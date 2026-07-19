To nie przypadki, to znaki
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Opinie
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

To nie przypadki, to znaki

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Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie
Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
DEKAMERONKI Huczy o strasznych wypadkach w autobusie w Bielsku-Białej. Od razu pojawiły się zwyczajowe dwie strony.

Wytoczyły działa na podstawie fragmentu filmiku, na którym jakiś facet ruga jakieś dziewuszki. Jedna strona ubolewa nad strasznym, odkrywanym, rodzącym się faszystowskim rasizmem i domaga się jego natychmiastowego ukarania.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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