Raj związkowców i socjalistów

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI Przez krótki czas podczas tegorocznych wakacji mieszkałem w Akwizgranie, czyli niemieckim Aachen. To historyczne miasto, które Karol Wielki wybrał w pewnym momencie na stolicę (w ówczesnym, wczesnośredniowiecznym znaczeniu tego słowa) swojego imperium i gdzie jest pochowany oraz które słynie z gorących siarkowych źródeł, leży na samej granicy z Holandią i Belgią. Między Akwizgranem a holenderskim Vaals znajduje się trójstyk granic.
Tak się akurat złożyło, że zabrakło mi w niedzielę potrzebnych produktów. W Niemczech zakaz handlu niedzielnego nie jest bezwzględny – w wielu krajach związkowych jest poluzowany, a od dłuższego już czasu trwa tam dyskusja o tym, czy w ogóle warto go utrzymywać. Akwizgran leży w Nadrenii Północnej-Westfalii i tam zakaz obowiązuje. W niedzielę miasto praktycznie całkowicie zamiera, gdy idzie o handel. Zamknięte są nawet sklepiki z pamiątkami dla turystów. Jakikolwiek ruch widać jedynie w najściślejszym turystycznym centrum, wokół Elisengarten, ale już odchodząca od niego handlowa Adalbertstraße jest praktycznie wymarła.
Źródło: DoRzeczy.pl