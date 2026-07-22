Raj związkowców i socjalistów

Tak się akurat złożyło, że zabrakło mi w niedzielę potrzebnych produktów. W Niemczech zakaz handlu niedzielnego nie jest bezwzględny – w wielu krajach związkowych jest poluzowany, a od dłuższego już czasu trwa tam dyskusja o tym, czy w ogóle warto go utrzymywać. Akwizgran leży w Nadrenii Północnej-Westfalii i tam zakaz obowiązuje. W niedzielę miasto praktycznie całkowicie zamiera, gdy idzie o handel. Zamknięte są nawet sklepiki z pamiątkami dla turystów. Jakikolwiek ruch widać jedynie w najściślejszym turystycznym centrum, wokół Elisengarten, ale już odchodząca od niego handlowa Adalbertstraße jest praktycznie wymarła.