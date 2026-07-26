Projektor Epson Ef-73

Ekstrawaganckie wzornictwo, dobry dźwięk, kompaktowe wymiary, wbudowane Google TV oraz niezła jakość obrazu – to największe zalety eleganckiego projektora japońskiej marki Epson.
Pełna nazwa ważącego zaledwie 3,9 kg urządzenia to Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73. I rzeczywiście wystarczy rzut oka na materiały i kolory – hartowane szkło, zamsz i „złote” akcenty – aby zrozumieć, że to sprzęt klasy premium dla ekstrawaganckiego klienta. Projektor może również odgrywać rolę drogiej lampki nocnej (ma wbudowane oświetlenie ambientowe) oraz bezprzewodowej ładowarki.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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