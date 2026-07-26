Projektor Epson Ef-73

Pełna nazwa ważącego zaledwie 3,9 kg urządzenia to Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73. I rzeczywiście wystarczy rzut oka na materiały i kolory – hartowane szkło, zamsz i „złote” akcenty – aby zrozumieć, że to sprzęt klasy premium dla ekstrawaganckiego klienta. Projektor może również odgrywać rolę drogiej lampki nocnej (ma wbudowane oświetlenie ambientowe) oraz bezprzewodowej ładowarki.