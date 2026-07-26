Prorocy nowej sztuki

DO ZOBACZENIA Nabiści (ich nazwa wywodzi się z arabskiego i hebrajskiego słowa oznaczającego „proroka”) działali krótko, w latach 1888–1899.
Odrzucając akademizm, postawili na wyrazisty kontur, płaską plamę i nasycony kolor, nierzadko podejmując tematykę religijną oraz ezoteryczną.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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