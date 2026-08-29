Nowacka tłumaczy "gospodarkę" deklinacją. Językoznawca punktuje: To derywacja

Aneta Korycińska, znana jako Baba od polskiego, mówi wprost: – "Gospodarka" w tym przypadku to błąd – powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.

"Do lapsusu zaczęła dorabiać ideę"

Wpadkę Barbary Nowackiej podczas Campusu Polska Przyszłości skomentował dr Artur Czesak, językoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego: – To lapsus, z którego minister Nowacka niespecjalnie sprawnie wybrnęła, ale naprawdę nic wielkiego. Jako językoznawcę ubodło mnie najbardziej, że wspomniała o odmianie, a to nie odmiana wyrazu (rzeczownika przez przypadki), ale derywacja – tworzenie jednego wyrazu od drugiego – powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Językoznawca odniósł się również do wyjaśnień Nowackiej dotyczących "formy sprawczej". – Każdemu się zdarza pomylić słowo lub mieć chwilę pustki w głowie. Minister Nowacka się zawahała przy stosunkowo nowej i niektórych drażniącej "gościni", a potem do lapsusu zaczęła dorabiać ideę – stwierdził. – "Gospodyni" nie byłaby niewłaściwa, a deklaracja o poszukiwaniu formy słowotwórczo bardziej sprawczej naraziła ją na kpiny. Oczywiście nieproporcjonalne do rozmiaru językowego przewinienia – dodał.

Baba od polskiego: "Gospodarka" to błąd

Głos zabrała także Aneta Korycińska, nauczycielka i popularyzatorka języka polskiego, znana jako Baba od polskiego. – Być może chciała uniknąć skojarzenia, że gospodyni tylko gotuje – powiedziała.

Korycińska odniosła się również bezpośrednio do słowa użytego przez Nowacką. – Forma "gospodarka" jest nowomową wobec słowa "gospodyni". Mnożenie słów na potęgę nie ma sensu. "Gospodarka" to w tym przypadku błąd – stwierdziła.

Nowacka tłumaczy swoją wpadkę

Minister edukacji tak komentowała sprawę niefortunnej wypowiedzi: – Każdy ma prawo się pomylić i faktycznie w takim, wie pan, ferworze rozmów czasami się człowiek zawiesza – powiedziała. Nowacka ponownie nawiązała do słów "gospodyni" i "gospodarka". – Czy jest gospodynią, aczkolwiek uważam, że... No, gospodynią. No, gospodarką. No, na pewno nie gospodarzem, prawda? No, gospodynią po prostu. Tylko czasami się człowiek zakręca – mówiła.

Minister wskazała również, że językowe pomyłki zdarzają się innym osobom publicznym. – Panu redaktorowi się zdarzyło, Kaczyńskiemu zdarzyło się – stwierdziła.

Nowacka: Namawiam wszystkich do ćwiczenia deklinacji

Nowacka skomentowała także reakcje na swoją wypowiedź. – Więc okej, cieszę się, że tyle radości przed 1 września. Namawiam wszystkich do ćwiczenia deklinacji i używania feminatywów. Każdy ma prawo – powiedziała.

Dr Czesak w rozmowie z Wirtualnymi Mediami wskazywał jednak, że w przypadku tworzenia żeńskiego odpowiednika nie chodzi o odmianę rzeczownika przez przypadki, lecz o derywację, czyli tworzenie jednego wyrazu od drugiego.

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